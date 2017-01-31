Новости
ЕвроХит Топ 40
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1The Weeknd Starboy ft. Daft Punk
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2Rag'n'Bone Man Human
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3Feder feat. Alex Aiono Lordly
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5Nathan Goshen Thinking About It (Let It go) (KVR Remix)
Новинки
- Nathan Goshen Thinking About It (Let It go) (KVR Remix) 01:36 01:39
- Imany The Good, The Bad & The Crazy (Filatov & Karas Remix) 01:40 01:43
- Mari Ferrari U Are The One 01:48 01:52
- 01:52
Фото и видео
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проигратьБанд'Эрос – Price Tag (cover Jessie J) @...31 января 2017, в 12:00
- Европа Плюс Акустика: Банд'Эрос
- «Притяжение» Фёдора Бондарчука в Бригаде У!
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проигратьФёдор Бондарчук: Один в один27 января 2017, в 12:00
- КиноКайф: «Притяжение»
- В гостях Бригады У — Денис Кукояка
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проигратьГруппа Градусы – Градус 100 @ Европа Плюс...20 декабря 2016, в 12:00
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проигратьLP - Lost On You @ Европа Плюс Акустика12 декабря 2016, в 12:00
Гороскоп от Бригады У
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Овен – (21.03 – 20.04)
Овны, вы любите спорить и звезды не против! Отстаивайте свою точку зрения!
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Телец – (21.04 – 20.05)
Тельцы, остерегайтесь неожиданных помех в расписании. Ваши планы достойны претворения в жизнь!
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Близнецы – (21.05 – 21.06)
Близнецы, дела подождут! Звезды предлагают вам с головой уйти в личную жизнь!
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Рак – (22.06 – 22.07)
Раки, ваш понедельник – не время для масштабных побед! Ставьте себе задачи поскромнее!
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Лев – (23.07 – 23.08)
Львы, примите миролюбивый вид и не тратьте свою энергию на конфликты!
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Дева – (24.08 – 23.09)
Девы, вспомните о хороших манерах! Сегодня улыбка – уже половина успеха!
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Весы – (24.09 – 23.10)
Весы, хороший день, чтобы ненадолго пропасть из зоны доступа и, наконец, заняться собой!
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Скорпион – (24.10 – 22.11)
Скорпионы, девиз «всё и сразу» не создан для этого дня! Сделайте что-то одно, но как следует!
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Стрелец – (23.11 – 21.12)
Стрельцы, сегодня все играют по вашим правилам. Не надо стесняться – надо пользоваться!
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Козерог – (22.12 – 20.01)
Козероги, проведите день с любимыми людьми, и у вас просто не найдется повода назвать его неудачным!
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Водолей – (21.01 – 19.02)
Водолеи, сегодня вам сложно усидеть на одном месте. Попросите начальника или друзей придумать вам занятие!
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Рыбы – (20.02 – 20.03)
Рыбы, событий дня волшебным образом складываются в вашу пользу. Не спугните удачу – плывите по течению!