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Гороскоп от Бригады У

  • Овен – (21.03 – 20.04)

    Овны, звезды уверены, что вы хорошо отметили и снимают с вас ответственность за день. Отдыхайте и набирайтесь сил!

  • Телец – (21.04 – 20.05)

    Тельцы, вас ждет теплый вечер в не менее теплой компании. Вы отлично проведете время!

  • Близнецы – (21.05 – 21.06)

    Близнецы, смело доверяйтесь первому впечатлению и первой мысли, пришедшей в голову!

  • Рак – (22.06 – 22.07)

    Раки, новый год – новые впечатления! Не бойтесь выходить за привычные рамки!

  • Лев – (23.07 – 23.08)

    Львы, сегодня вы – в центре событий и внимания. Будьте при параде!

  • Дева – (24.08 – 23.09)

    Девы, движение – это жизнь! Проведите день в соответствии с этим утверждением!

  • Весы – (24.09 – 23.10)

    Весы, ваша задача – выбраться из заточения четырех стен! Звезды советуют прогулки на свежем воздухе!

  • Скорпион – (24.10 – 22.11)

    Скорпионы, сегодня вы – душа компании. Ведите себя cоответствующе!

  • Стрелец – (23.11 – 21.12)

    Стрельцы, у вас – поворотный момент в личной жизни. За поворотом точно ожидает кто-то симпатичный!

  • Козерог – (22.12 – 20.01)

    Козероги, хотите перемен? Не бойтесь их устраивать! От звезд – поддержка и соучастие!

  • Водолей – (21.01 – 19.02)

    Водолеи, отмените спешку! Неторопливое существование – то, что нужно после новогодней ночи!

  • Рыбы – (20.02 – 20.03)

    Рыбы, диванному настроению быть! Примите удобное положение и копите силы!

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