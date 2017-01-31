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Гороскоп от Бригады У

  • Овен – (21.03 – 20.04)

    Овны, долой безделье! Примите решительные меры по борьбе с лишним временем!

  • Телец – (21.04 – 20.05)

    Тельцы, когда, если не в выходные, ходить в гости или приглашать к себе?

  • Близнецы – (21.05 – 21.06)

    Близнецы, место под солнцем свободно! Принимайте удобное положение и ловите бонусы судьбы!

  • Рак – (22.06 – 22.07)

    Раки, сегодня не все будет получаться с первого раза. Но со второго – обязательно!

  • Лев – (23.07 – 23.08)

    Львы, не спешите расстраиваться, если ваши планы идут насмарку! Новые вас приятно удивят!

  • Дева – (24.08 – 23.09)

    Девы, прислушайтесь к интуиции, особенно если она настоятельно рекомендует наконец-то отдохнуть!

  • Весы – (24.09 – 23.10)

    Весы, одиночество вам не грозит. Не ищите компанию, сегодня она сама вас найдет!

  • Скорпион – (24.10 – 22.11)

    Скорпионы, звезды за живое общение! Попробуйте отказаться от переписок и телефонных разговоров!

  • Стрелец – (23.11 – 21.12)

    Стрельцы, займитесь расширением круга знакомств. Сегодня вы – сама общительность!

  • Козерог – (22.12 – 20.01)

    Козероги, ваши близкие соскучились! Порадуйте их своим присутствием и проявлением заботы!

  • Водолей – (21.01 – 19.02)

    Водолеи, вам показаны приключения и авантюры! Включите режим экспромта!

  • Рыбы – (20.02 – 20.03)

    Рыбы, не откладывайте на завтра то, что можно отложить до понедельника. Лишний день отдыха еще никому не мешал!

  • Овен
  • Телец
  • Близнецы
  • Рак
  • Лев
  • Дева
  • Весы
  • Скорпион
  • Стрелец
  • Козерог
  • Водолей
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