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Гороскоп от Бригады У

  • Овен – (21.03 – 20.04)

    Овны, беспокойство зашкаливает? Займите себя работой, а еще лучше творчеством!

  • Телец – (21.04 – 20.05)

    Тельцы, вы любите спорить, но сегодня звезды настаивают на соблюдении нейтралитета!

  • Близнецы – (21.05 – 21.06)

    Близнецы, забудьте слово «немедленно». Наслаждайтесь событиями, растягивая удовольствие!

  • Рак – (22.06 – 22.07)

    Раки, нерешительность в сторону! Сегодня звезды любят уверенных в себе!

  • Лев – (23.07 – 23.08)

    Львы, не торопитесь с принятием решений! Дайте обстоятельствам проявиться во всех подробностях!

  • Дева – (24.08 – 23.09)

    Девы, не бойтесь экспериментировать! Среда располагает к многократным выходам из зоны комфорта!

  • Весы – (24.09 – 23.10)

    Весы, сегодня вы суетливы, но продуктивны! Ждите заслуженной награды!

  • Скорпион – (24.10 – 22.11)

    Скорпионы, вам пора сделать перерыв в общественных делах и заняться своими собственными!

  • Стрелец – (23.11 – 21.12)

    Стрельцы, не останавливайте порывы своего красноречия. Сегодня вы способны убедить кого угодно и в чем угодно!

  • Козерог – (22.12 – 20.01)

    Козероги, ваша интуиция раздает подсказки направо и налево. Не поленитесь ими воспользоваться!

  • Водолей – (21.01 – 19.02)

    Водолеи, звезды выделили вам порцию везения. Займитесь исполнением желаний. Своих и, если не жалко, чужих!

  • Рыбы – (20.02 – 20.03)

    Рыбы, четкая цель – вот что вам нужно для рывка вперед! Попробуйте сформулировать!

  • Овен
  • Телец
  • Близнецы
  • Рак
  • Лев
  • Дева
  • Весы
  • Скорпион
  • Стрелец
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