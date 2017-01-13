Новости
ЕвроХит Топ 40
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1Rag'n'Bone Man Human
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2Feder feat. Alex Aiono Lordly
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3Charlie Puth & Selena Gomes We Don't Talk Anymore
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4Twenty One Pilots Heathens
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5Raving George You're Mine (DJ Antonio & Astero Remix)
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проигратьГруппа Градусы – Градус 100 @ Европа Плюс...20 декабря 2016, в 12:00
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проигратьLP - Lost On You @ Европа Плюс Акустика12 декабря 2016, в 12:00
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проигратьНа Европе Плюс — #СнегоХит!9 декабря 2016, в 12:00
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проиграть«Пассажир» Крис Пратт на Европе Плюс!5 декабря 2016, в 12:00
Гороскоп от Бригады У
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Овен – (21.03 – 20.04)
Овны, сегодня вы легки на подъем. Звезды рекомендую вам вспомнить, где лежит ваш загранник!
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Телец – (21.04 – 20.05)
Тельцы, настроение дает сбои? Звезды уверены, что ваши друзья способны стабилизировать обстановку!
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Близнецы – (21.05 – 21.06)
Близнецы, не разменивайте свой запас везения по пустякам! Сегодня вы способны на парочку подвигов!
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Рак – (22.06 – 22.07)
Раки, на работе и в делах – ваш звездный час! Смело озвучивайте свои идеи. Все они претендуют на гениальность!
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Лев – (23.07 – 23.08)
Львы, далеко ходить не надо! Сегодня источник вашего вдохновения – вы сами!
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Дева – (24.08 – 23.09)
Девы, следуйте зову своего сердца, особенно если оно зовет вас на свидание с кем-то симпатичным!
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Весы – (24.09 – 23.10)
Весы, отложите сверхзадачи на другой день. Достаточно того, что сегодня понедельник!
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Скорпион – (24.10 – 22.11)
Скорпионы, не всё складывается так, как вам хочется? Обзаведитесь парочкой союзников!
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Стрелец – (23.11 – 21.12)
Стрельцы, забудьте об одиночестве. Необходимый запас энергии вы получите только находясь в центре внимания!
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Козерог – (22.12 – 20.01)
Козероги, день будет горяч на эмоции. Постарайтесь не вспыхивать по пустякам!
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Водолей – (21.01 – 19.02)
Водолеи, пора приступить к тому, что уже давно лежит в дальнем ящике и расправиться с этим!
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Рыбы – (20.02 – 20.03)
Рыбы, героем этого понедельника станет тот, кто наименее ленив! Звезды надеются, что намек понятен!