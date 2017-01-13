Овен – (21.03 – 20.04) Овны, ни дня без общения! Убедитесь, что освободили в своем расписании окошко для встречи с друзьями!

Телец – (21.04 – 20.05) Тельцы, планеты способствуют проявлению так нелюбимой вами инициативы. Результат будет того стоить!

Близнецы – (21.05 – 21.06) Близнецы, направьте повышенную активность в рабочее русло. Именно там у вас все шансы на парочку побед!

Рак – (22.06 – 22.07) Раки, сегодня ваша сила в вашей слабости. Не стесняйтесь принять помощь со стороны!

Лев – (23.07 – 23.08) Львы, позвольте себе немного нерасторопности! Мало успеете, но почти наверняка избежите ошибок!

Дева – (24.08 – 23.09) Девы, прежде, чем с головой окунаться в новую затею, звезды советуют тщательно изучить подводные камни!

Весы – (24.09 – 23.10) Весы, нет унынию! Мелкие проблемы и заботы – еще не повод списывать этот день со счетов!

Скорпион – (24.10 – 22.11) Скорпионы, отставить командный тон! Сегодня вам полезно слушать и не перебивать!

Стрелец – (23.11 – 21.12) Стрельцы, отложите сложные схемы и планы в сторону. Сегодня ваш девиз: «чем проще, тем лучше!»

Козерог – (22.12 – 20.01) Козероги, ваш четверг похож на американские горки. Быстро, бесконтрольно и дух захватывает!

Водолей – (21.01 – 19.02) Водолеи, не отталкивайте перемены! Неожиданные события иногда оборачиваются в волшебные перспективы!