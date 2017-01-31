Новости
ЕвроХит Топ 40
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1The Weeknd Starboy ft. Daft Punk
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2Rag'n'Bone Man Human
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3Feder feat. Alex Aiono Lordly
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5Nathan Goshen Thinking About It (Let It go) (KVR Remix)
Новинки
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- 05:57
Фото и видео
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проигратьБанд'Эрос – Price Tag (cover Jessie J) @...31 января 2017, в 12:00
- Европа Плюс Акустика: Банд'Эрос
- «Притяжение» Фёдора Бондарчука в Бригаде У!
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проигратьФёдор Бондарчук: Один в один27 января 2017, в 12:00
- КиноКайф: «Притяжение»
- В гостях Бригады У — Денис Кукояка
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проигратьГруппа Градусы – Градус 100 @ Европа Плюс...20 декабря 2016, в 12:00
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проигратьLP - Lost On You @ Европа Плюс Акустика12 декабря 2016, в 12:00
Гороскоп от Бригады У
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Овен – (21.03 – 20.04)
Овны, долой безделье! Примите решительные меры по борьбе с лишним временем!
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Телец – (21.04 – 20.05)
Тельцы, когда, если не в выходные, ходить в гости или приглашать к себе?
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Близнецы – (21.05 – 21.06)
Близнецы, место под солнцем свободно! Принимайте удобное положение и ловите бонусы судьбы!
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Рак – (22.06 – 22.07)
Раки, сегодня не все будет получаться с первого раза. Но со второго – обязательно!
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Лев – (23.07 – 23.08)
Львы, не спешите расстраиваться, если ваши планы идут насмарку! Новые вас приятно удивят!
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Дева – (24.08 – 23.09)
Девы, прислушайтесь к интуиции, особенно если она настоятельно рекомендует наконец-то отдохнуть!
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Весы – (24.09 – 23.10)
Весы, одиночество вам не грозит. Не ищите компанию, сегодня она сама вас найдет!
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Скорпион – (24.10 – 22.11)
Скорпионы, звезды за живое общение! Попробуйте отказаться от переписок и телефонных разговоров!
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Стрелец – (23.11 – 21.12)
Стрельцы, займитесь расширением круга знакомств. Сегодня вы – сама общительность!
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Козерог – (22.12 – 20.01)
Козероги, ваши близкие соскучились! Порадуйте их своим присутствием и проявлением заботы!
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Водолей – (21.01 – 19.02)
Водолеи, вам показаны приключения и авантюры! Включите режим экспромта!
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Рыбы – (20.02 – 20.03)
Рыбы, не откладывайте на завтра то, что можно отложить до понедельника. Лишний день отдыха еще никому не мешал!