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ЕвроХит Топ 40
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1Twenty One Pilots Heathens
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2Feder feat. Alex Aiono Lordly
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3Clean Bandit Rockabye ft. Sean Paul & Anne-Marie
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5Swanky Tunes & Going Deeper Till The End
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проигратьГруппа Градусы – Градус 100 @ Европа Плюс...20 декабря 2016, в 12:00
- Европа Плюс Акустика: группа Градусы
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проигратьLP - Lost On You @ Европа Плюс Акустика12 декабря 2016, в 12:00
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проигратьНа Европе Плюс — #СнегоХит!9 декабря 2016, в 12:00
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проиграть«Пассажир» Крис Пратт на Европе Плюс!5 декабря 2016, в 12:00
Гороскоп от Бригады У
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Овен – (21.03 – 20.04)
Овны, звезды уверены, что вы хорошо отметили и снимают с вас ответственность за день. Отдыхайте и набирайтесь сил!
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Телец – (21.04 – 20.05)
Тельцы, вас ждет теплый вечер в не менее теплой компании. Вы отлично проведете время!
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Близнецы – (21.05 – 21.06)
Близнецы, смело доверяйтесь первому впечатлению и первой мысли, пришедшей в голову!
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Рак – (22.06 – 22.07)
Раки, новый год – новые впечатления! Не бойтесь выходить за привычные рамки!
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Лев – (23.07 – 23.08)
Львы, сегодня вы – в центре событий и внимания. Будьте при параде!
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Дева – (24.08 – 23.09)
Девы, движение – это жизнь! Проведите день в соответствии с этим утверждением!
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Весы – (24.09 – 23.10)
Весы, ваша задача – выбраться из заточения четырех стен! Звезды советуют прогулки на свежем воздухе!
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Скорпион – (24.10 – 22.11)
Скорпионы, сегодня вы – душа компании. Ведите себя cоответствующе!
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Стрелец – (23.11 – 21.12)
Стрельцы, у вас – поворотный момент в личной жизни. За поворотом точно ожидает кто-то симпатичный!
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Козерог – (22.12 – 20.01)
Козероги, хотите перемен? Не бойтесь их устраивать! От звезд – поддержка и соучастие!
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Водолей – (21.01 – 19.02)
Водолеи, отмените спешку! Неторопливое существование – то, что нужно после новогодней ночи!
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Рыбы – (20.02 – 20.03)
Рыбы, диванному настроению быть! Примите удобное положение и копите силы!