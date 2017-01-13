Овен – (21.03 – 20.04) Овны, одиночество не пройдет! Старайтесь во всем придерживаться командного духа!

Телец – (21.04 – 20.05) Тельцы, воскресенье – не лучшее время для принятия серьезных решений. Продолжайте отдыхать!

Близнецы – (21.05 – 21.06) Близнецы, чем больше вложения, тем сильнее отдача. Не жалейте сил на то, что действительно важно!

Рак – (22.06 – 22.07) Раки, сегодня – идеальный момент для реализации своих самых дерзких желаний. Не прозевайте!

Лев – (23.07 – 23.08) Львы, спонтанность – ваше всё! Не бойтесь рисковать и импровизировать. Звезды обещали помочь!

Дева – (24.08 – 23.09) Девы, если душа требует хлеба и зрелищ – не стоит ей перечить! Соглашайтесь на авантюры!

Весы – (24.09 – 23.10) Весы, слушать – не значит соглашаться! Не спорьте и не ввязывайтесь в конфликты!

Скорпион – (24.10 – 22.11) Скорпионы, не стесняйтесь рассчитывать на поддержку окружающих. Сегодня все будут пытаться вам угодить!

Стрелец – (23.11 – 21.12) Стрельцы, отличный день для заключения перемирий. Забудьте о гордости и сделайте первый шаг!

Козерог – (22.12 – 20.01) Козероги, не забывайте о своем главном качестве – чувстве юмора! Сегодня оно не раз вам пригодится!

Водолей – (21.01 – 19.02) Водолеи, звезды дарят вам безлимитный тариф на приятные события, встречи и эмоции!