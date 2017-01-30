Новости
ЕвроХит Топ 40
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1Rag'n'Bone Man Human
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3Nathan Goshen Thinking About It (Let It go) (KVR Remix)
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5Feder feat. Alex Aiono Lordly
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Фото и видео
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проигратьБанд'Эрос – Price Tag (cover Jessie J) @...Вчера
- Европа Плюс Акустика: Банд'Эрос
- «Притяжение» Фёдора Бондарчука в Бригаде У!
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проигратьФёдор Бондарчук: Один в один27 января 2017, в 12:00
- КиноКайф: «Притяжение»
- В гостях Бригады У — Денис Кукояка
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проигратьГруппа Градусы – Градус 100 @ Европа Плюс...20 декабря 2016, в 12:00
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проигратьLP - Lost On You @ Европа Плюс Акустика12 декабря 2016, в 12:00
Гороскоп от Бригады У
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Овен – (21.03 – 20.04)
Овны, беспокойство зашкаливает? Займите себя работой, а еще лучше творчеством!
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Телец – (21.04 – 20.05)
Тельцы, вы любите спорить, но сегодня звезды настаивают на соблюдении нейтралитета!
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Близнецы – (21.05 – 21.06)
Близнецы, забудьте слово «немедленно». Наслаждайтесь событиями, растягивая удовольствие!
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Рак – (22.06 – 22.07)
Раки, нерешительность в сторону! Сегодня звезды любят уверенных в себе!
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Лев – (23.07 – 23.08)
Львы, не торопитесь с принятием решений! Дайте обстоятельствам проявиться во всех подробностях!
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Дева – (24.08 – 23.09)
Девы, не бойтесь экспериментировать! Среда располагает к многократным выходам из зоны комфорта!
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Весы – (24.09 – 23.10)
Весы, сегодня вы суетливы, но продуктивны! Ждите заслуженной награды!
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Скорпион – (24.10 – 22.11)
Скорпионы, вам пора сделать перерыв в общественных делах и заняться своими собственными!
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Стрелец – (23.11 – 21.12)
Стрельцы, не останавливайте порывы своего красноречия. Сегодня вы способны убедить кого угодно и в чем угодно!
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Козерог – (22.12 – 20.01)
Козероги, ваша интуиция раздает подсказки направо и налево. Не поленитесь ими воспользоваться!
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Водолей – (21.01 – 19.02)
Водолеи, звезды выделили вам порцию везения. Займитесь исполнением желаний. Своих и, если не жалко, чужих!
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Рыбы – (20.02 – 20.03)
Рыбы, четкая цель – вот что вам нужно для рывка вперед! Попробуйте сформулировать!